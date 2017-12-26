بالفيديو.. ” خالد ” يحصل على وظيفة بعد مشكلته مع ” شركة الألبان ” بسبب إعاقته

حمود العنزي(صدى):

روي الشاب خالد الغامدي؛ الذي ألغت إحدى الشركات الكبرى في صناعة الألبان التعاقد معه بعد أسبوع واحد من انضمامه كمتدرب بحجة عدم لياقته الصحية، قصة حصوله على وظيفة جديدة في الشركة الوطنية للتوزيع، بعدما تواصل معه مديرها التنفيذي حمد البكر بشكل شخصي وأبلغه برغبة الشركة في أن يكون أحد كوادرها.

وقال خالد عبر قناة ” الإخبارية ” ، إن يوم غدٍ الأربعاء؛ سيكون أول أيام عمله في الشركة الوطنية للتوزيع، مقدمًا شكره لمديرها على تفاعله مع قضيته وتوفير وظيفة بديلة بعدما فقد وظيفته في شركة الألبان.

وأكد الشاب، أن الشركة المعنية لم تبلغه بإلزامية إجراء فحص طبي، وأنها أبلغته بضرورة خروجه من التأمينات قبل توقيع العقد الرسمي، وهو ما دعاه للاستقالة من وظيفته ليُفاجأ بالفحص الطبي الذي أدى لصرف النظر عن توظيفه.

وكان المعهد التقني للألبان أكد أن خالد التحق بصفة متدرب، وتم التأكيد له خلال المقابلة الشخصية بأن القبول النهائي مرتبط باجتياز الفحص الطبي، مبيناً أنه لم يباشر الدوام الرسمي ضمن برنامج التدريب الفعلي بالمعهد.