سفير المملكة لدى الكويت يحتفي بالبعثة السعودية في خليجي 23 لكرة القدم

واس(صدى):

احتفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز الْيَوْمَ ببعثة المنتخب السعودي المشارك في دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرون لكرة القدم وذلك في مقر السفارة بالكويت .

ورحب الفايز برئيس البعثة نواف التمياط والحضور ، مقدماً شكره للجميع على تلبية الدعوة ، مشيداٌ بما قدمه المنتخب السعودي من أداء متميز وانعكس ذلك بتحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام الكويت ، وكذلك المستوى الجيد أمام الإمارات في المباراة الثانية وانتهى بالتعادل السلبي ، مشيراً إلى أن الأخضر أثبت قدرته على المنافسة رغم مشاركته بأسماء شابة، متمنياً التوفيق له في البطولة ومواصلة الانتصارات ونيل اللقب.

ثم التقطت الصور التذكارية للسفير الفايز مع أعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي المنتخب والوفد الإعلامي السعودي ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة .

وتسلم السفير عبدالعزيز الفايز في نهاية الحفل هدية تذكارية من رئيس البعثة السعودية للدورة نواف التمياط كما سلم السفير الفايز هدية تذكارية للتمياط بهذ المناسبة .