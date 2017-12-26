” كارينيو ” يختتم تدريبات الشباب بتمارين إحماء استعدادًا للقاء الباطن
أنهى المدير الفني لنادي الشباب دانييل كارينيو عصر اليوم الثلاثاء ، استعدادات الفريق لملاقاة الباطن غدًا الأربعاء في الجولة السادسة عشر من مباريات الدوري السعودي ، على استاد الأمير خالد بن سلطان .
واختتم المدرب ” كارينيو ” حصته الأخيرة مع اللاعبين بتمارين للإحماء والتسخين واللياقة الخفيفة ، ثم أعقبها بتمارين فنية وتكتيكية لضمان جاهزية الفريق للقاء ، ومن ثم غادر الفريق إلى مدينة حفر الباطن بعد إنهاء كافة التدريبات للاستعداد للقاء المرتقب .
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