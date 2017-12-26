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الرئيس اليمني يشيد بجهود الجيش الشرعي ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة

الرئيس اليمني يشيد بجهود الجيش الشرعي ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة
نايف السالم(صدى):

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الثلاثاء ، على أن القضاء على المشروع الإيراني الذي تعمل عليه ميليشيات الحوثي باليمن سيتم تدميره بشكل فوري خلال الفترة المقبلة ، خاصةً أنه مطلب لجميع شرائح المجتمع .

وأشار ” هادي ” إلى أن الميلشيا الانقلابية الإيرانية تحاول جر المنطقة إلى صراعات مذهبية وعرقية لخدمة أطراف خارجية تسعى للقضاء على الاستقرار العربي في المنطقة .

وأشاد الرئيس اليمني بجهود الجيش الشرعي في قصف أوكار الجماعات الحوثية باليمن ، مشددًا على ضرورة مواصلة العمليات العسكرية لتحرير التراب اليمني بشكل كامل ، مثمنًا الجهود الواضحة التي بذلتها المملكة التي قادت التحالف العربي إلى جانب اليمن للتخلص من الحوثيين .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5725 ] نشر منذ 44 دقيقة

الشرعيه حررت نهم والبيضا وعلى مشارف صنعاء مفتاح صنعاء والخلاص من عبداللات المجوسي الحوثي والشرثمه الحوثيين المجوس الروافضه الملاعين وتطهر منهم اليمن عليهم اللعنه ليوم الدين

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