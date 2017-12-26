” تكافل الراجحي ” للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين
أتاحت شركة تكافل الراجحي للتأمين مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات ، للعمل بفروع الشركة في الرياض ومناطق أخرى من المملكة .
وأوضحت الشركة تفاصيل الوظائف المتوفرة والتي تتمثل في :
– مطور أول.
– مساعد مدير التأمين الصحي.
– مستشار مبيعات.
– مستشار مبيعات (أفراد/ شركات).
– محلل أول الأعمال.
– مشرف مبيعات فرع (عدد 4 وظائف).
ولفتت شركة تكافل الراجحي إلى أن التقديم متاح عبر موقعها التوظيفي الإلكتروني بدءاً من 24 ديسمبر الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلن عنها يرجى الدخول ( هنا )
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