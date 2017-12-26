” تكافل الراجحي ” للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة تكافل الراجحي للتأمين مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات ، للعمل بفروع الشركة في الرياض ومناطق أخرى من المملكة .

وأوضحت الشركة تفاصيل الوظائف المتوفرة والتي تتمثل في :

– مطور أول.

– مساعد مدير التأمين الصحي.

– مستشار مبيعات.

– مستشار مبيعات (أفراد/ شركات).

– محلل أول الأعمال.

– مشرف مبيعات فرع (عدد 4 وظائف).

ولفتت شركة تكافل الراجحي إلى أن التقديم متاح عبر موقعها التوظيفي الإلكتروني بدءاً من 24 ديسمبر الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلن عنها يرجى الدخول ( هنا )