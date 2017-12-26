” زين ” للاتصالات تتيح وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين بفروعها
أتاحت شركة زين للاتصالات المتنقلة مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين من حملة البكالوريوس والدبلوم في عددمن التخصصات المتنوعة ، للعمل بفروع الشركة في الرياض وجدة والدمام .
وأشارت الشركة إلى الوظائف المطلوبة وتفاصيلها والتي تمثلت في :
1- محلل الشحن والتقييم (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
2- أخصائي التطبيقات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
3- وكيل أول مركز الاتصال (الدمام): شهادة الدبلوم فأدنى في تخصص ذي الصلة.
4- وكيل مركز الاتصال (الرياض): شهادة الدبلوم فأدنى في تخصص ذي الصلة.
5- مسؤول إدارة المكتب (جدة): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
6- محلل أول الشحن والتقييم (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
7- محلل التدريب والجودة والمحاذاة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المبيعات)، أو ما يعادلها.
8- محلل التطبيقات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
ولفتت شركة ” زين ” إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي بدءاً من مطلع يناير المقبل ، وللتسجيل ومعرفة تفاصيل الوظائف وشروطها يرجى الدخول ( هنا ) .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5927 ] نشر منذ 43 دقيقة
تع جيز