” زين ” للاتصالات تتيح وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين بفروعها

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة زين للاتصالات المتنقلة مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين من حملة البكالوريوس والدبلوم في عددمن التخصصات المتنوعة ، للعمل بفروع الشركة في الرياض وجدة والدمام .

وأشارت الشركة إلى الوظائف المطلوبة وتفاصيلها والتي تمثلت في :

1- محلل الشحن والتقييم (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

2- أخصائي التطبيقات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

3- وكيل أول مركز الاتصال (الدمام): شهادة الدبلوم فأدنى في تخصص ذي الصلة.

4- وكيل مركز الاتصال (الرياض): شهادة الدبلوم فأدنى في تخصص ذي الصلة.

5- مسؤول إدارة المكتب (جدة): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

6- محلل أول الشحن والتقييم (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

7- محلل التدريب والجودة والمحاذاة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المبيعات)، أو ما يعادلها.

8- محلل التطبيقات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

ولفتت شركة ” زين ” إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي بدءاً من مطلع يناير المقبل ، وللتسجيل ومعرفة تفاصيل الوظائف وشروطها يرجى الدخول ( هنا ) .