مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن عن 4 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر 4 وظائف صحية وإدارية شاغرة ، لحملة درجة الماجستير والبكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى بالرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم حتى 2 يناير المقبل.

وأبرزت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– فني ثالث الخدمات البيئية: شهادة الدبلوم في تخصص الخدمات البيئية، أو المجالات ذات الصلة.

– مدرب سريري- العلاج المهني (وظيفتين للنساء): درجة الماجستير في تخصصات (العلوم الطبية، الرعاية الصحية).

– أخصائي أول الخدمات البيئية- المواد الخطرة والمخلفات: في تخصصات (العلوم البيئية، البيولوجية، الكيميائية)، أو أي حقل ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنا.