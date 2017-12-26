وسائل إعلام أمريكية تسلط الضوء على صفعة المملكة لإسرائيل باستبعاد لاعبيها

نواف السالم(صدى):

أشادت وسائل إعلام أمريكية باستضافة المملكة لبطولة الشطرنج الدولية هذا العام ، وهو ما يمثل مؤشر جديد للإصلاحات والتطويرات الاجتماعية التي اتبعتها الرياض خلال الأشهر الماضية .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن عدم سماح المملكة لـ7 لاعبين إسرائيليين من خوض بطولة الشطرنج بعدما رفضت منحهم التأشيرات اللازمة ، يؤكد كذب ادعاءات حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية فيما يتعلق بتحرر العلاقات مع المملكة ، مشيرة إلى أن قرار الاستبعاد كان بمثابة ” كش ملك ” من المملكة لإسرائيل .

جدير بالذكر أن المملكة تستعد لاستضافة بطولة الشطرنج عامي 2019 و2020 المقبلين ، في ظل امتلاك المملكة لحق الاستضافة لكونها المتقدم الوحيد .

فيما تستمر بطولات الشطرنج من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري بالرياض ، لتبلغ تكلفتها 2 مليون دولار ، ذهب 1.5 مليون منها لمنافسات الذكور فيما تختص نصف مليون منها للمنافسات النسائية .