  • الثلاثاء 26

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. وسائل إعلام أمريكية تسلط الضوء على صفعة المملكة لإسرائيل باستبعاد لاعبيها

وسائل إعلام أمريكية تسلط الضوء على صفعة المملكة لإسرائيل باستبعاد لاعبيها

وسائل إعلام أمريكية تسلط الضوء على صفعة المملكة لإسرائيل باستبعاد لاعبيها
نواف السالم(صدى):

أشادت وسائل إعلام أمريكية باستضافة المملكة لبطولة الشطرنج الدولية هذا العام ، وهو ما يمثل مؤشر جديد للإصلاحات والتطويرات الاجتماعية التي اتبعتها الرياض خلال الأشهر الماضية .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن عدم سماح المملكة لـ7 لاعبين إسرائيليين من خوض بطولة الشطرنج بعدما رفضت منحهم التأشيرات اللازمة ، يؤكد كذب ادعاءات حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية فيما يتعلق بتحرر العلاقات مع المملكة ، مشيرة إلى أن قرار الاستبعاد كان بمثابة ” كش ملك ” من المملكة لإسرائيل .

جدير بالذكر أن المملكة تستعد لاستضافة بطولة الشطرنج عامي 2019 و2020 المقبلين ، في ظل امتلاك المملكة لحق الاستضافة لكونها المتقدم الوحيد .

فيما تستمر بطولات الشطرنج من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري بالرياض ، لتبلغ تكلفتها 2 مليون دولار ، ذهب 1.5 مليون منها لمنافسات الذكور فيما تختص نصف مليون منها للمنافسات النسائية .

 

 

 


الوسوم:, , , , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *