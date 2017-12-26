بالفيديو.. الشورى يكشف تفاصيل المقترح المقدم بإسقاط القروض عن المرابطين

عادل الحربي(صدى):

أكد اللواء عبد الله الأسيود العلياني عضو مجلس الشورى، على مطالبة المجلس إعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم – إعادة الأمل في الحد الجنوبي من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.

وقال العلياني، إن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة.

ودعا المجلس الصندوق إلى دراسة الإبقاء على دوره السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية.

وطالب الشورى ” الصندوق ” بدراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر، ومعرفة الأسباب، وطرح الحلول والمعالجات المناسبة، والإسراع في تنفيذ الأمر السامي المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.