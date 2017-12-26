عوض خميس يبدأ برنامجه التأهيلي في النصر

ماجد محمد(صدى):

بدأ لاعب فريق النصر، عوض خميس، اليوم الثلاثاء، برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب إلى جانب اللاعب خالد الغامدي.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حصة تدريبية على ملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية ركز من خلالها المدرب جوستافو كوينتيروس على الجوانب التكتيكية من خلال مناورة كروية على كامل الملعب وجه من خلالها اللاعبين لتنفيذ عدد من الجمل الفنية.

وكان التدريب قد بدأ باجتماع للمدرب مع اللاعبين بحضور مدير عام كرة القدم طلال النجار، أعقب ذلك تدريبات لياقية متنوعة تضمنت جري حول الملعب، وتمارين باستخدام الحواجز وكرات التوازن.