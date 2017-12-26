بالصور.. ” الرعاية الإجتماعية ” بمكة يستقبل أطفال الروضة لإسعاد المسنات

نايف السالم(صدى):

استقبلت دار الرعاية الإجتماعية بمكة المكرمة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٤/٨هـ أطفال الروضة الثامنة وعددهم (18 ) تهدف الزيارة الى إدخال السعادة لنفوس المسنات عن طريق تبادل الحوار والقصص الجميلة في سابق الزمان فيما بينهم .

وقد تخللت الزيارة بعض البرامج الترفيهية والثقافية والتي شارك فيها المسنات الأطفال في جو مفعم بالسعادة والسرور.

ختاماً قدم الأطفال الهدايا التذكارية شاكرين حسن الاستقبال من قِبل دار الرعاية الإجتماعية بمكة.