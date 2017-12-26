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وزير خارجية البحرين: إيران الدولة باقية والنظام زائل

وزير خارجية البحرين: إيران الدولة باقية والنظام زائل
المنامة(صدى):

قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، اليوم الثلاثاء، إن ” دولة إيران مستدامة، بينما الجمهورية الإسلامية أمر طارئ ووضع غريب وشيء مؤقت، ولو لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب من البحر، فنحن والأشقاء نقف لها ولأتباعها ولمشروعها بالمرصاد ” .

وأضاف ” بن أحمد ” ، خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” الجمهورية الإسلامية وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض ويتآمرون عليه .. حفظ الله الملك ورجاله المخلصين ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 2 ساعتين

نعم هم للزوال وقريبآ إنشاء الله
والايام حبلى بالمفاجأت المدوية

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