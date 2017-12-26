وحدات مكارم عرعر السكنية تبحث عن مستفيدين لزيارة المعرض التسويقي
أشار مدير تسويق إسكان مكارم عرعر فيصل العثمان إلى استمرارية إتاحة المعاينة والحجز على وحدات المشروع التي تبلغ 383 وحدة سكنية ، داعيًا مستفيدي الدعم السكني لزيارة المعرض التسويقي التابع لوزارة الإسكان بفندق البستان للتعرف على تفاصيل البناء ومعاينة التصاميم الإنشائية .
وأكد ” العثمان ” أن المستفيدين من الدعم السكني سيقومون خلال زيارة المعرض بمعاينة موقع الأرض التي ينوي تخصيص منزله عليها ، بالإضافة إلى تزويده بخدمة الاستماع لشرح مفصل شامل عن مكونات المشروع والمرافق والخدمات التي يحتويها .
ولفت مدير التسويق بإسكان مكارم عرعر إلى أن إدارة المشروع حرصت على تطبيق مجموعة من الالتزامات السكنية ، التي تمثلت في تحقيق الجودة العالية في تنفيذ الوحدات ، وبأجود المواصفات العالمية والاحترافية ، فضلًا عن مراعاتها للأبعاد الاجتماعية التي اهتمت بخصوصية الملاك والوحدات السكنية .
وأوضح ” العثمان ” أن أهم ما يتميز به المشروع ، هو موقعه بحي الربوة التي جسد أبرز الاحياء الراقية والتي تتوفر بها مختلف المرافق الحيوية كالمدارس والمساجد والأسواق التجارية والمناطق الترفيهية المفتوحة فضلًا عن الحدائق العامة .
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