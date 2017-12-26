وحدات مكارم عرعر السكنية تبحث عن مستفيدين لزيارة المعرض التسويقي

حمود العنزي(صدى):

أشار مدير تسويق إسكان مكارم عرعر فيصل العثمان إلى استمرارية إتاحة المعاينة والحجز على وحدات المشروع التي تبلغ 383 وحدة سكنية ، داعيًا مستفيدي الدعم السكني لزيارة المعرض التسويقي التابع لوزارة الإسكان بفندق البستان للتعرف على تفاصيل البناء ومعاينة التصاميم الإنشائية .

وأكد ” العثمان ” أن المستفيدين من الدعم السكني سيقومون خلال زيارة المعرض بمعاينة موقع الأرض التي ينوي تخصيص منزله عليها ، بالإضافة إلى تزويده بخدمة الاستماع لشرح مفصل شامل عن مكونات المشروع والمرافق والخدمات التي يحتويها .

ولفت مدير التسويق بإسكان مكارم عرعر إلى أن إدارة المشروع حرصت على تطبيق مجموعة من الالتزامات السكنية ، التي تمثلت في تحقيق الجودة العالية في تنفيذ الوحدات ، وبأجود المواصفات العالمية والاحترافية ، فضلًا عن مراعاتها للأبعاد الاجتماعية التي اهتمت بخصوصية الملاك والوحدات السكنية .

وأوضح ” العثمان ” أن أهم ما يتميز به المشروع ، هو موقعه بحي الربوة التي جسد أبرز الاحياء الراقية والتي تتوفر بها مختلف المرافق الحيوية كالمدارس والمساجد والأسواق التجارية والمناطق الترفيهية المفتوحة فضلًا عن الحدائق العامة .