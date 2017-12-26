الهلال الأحمر ينفذ دورة إسعافية بالقسم النسوي في سجن الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

نفذت إدارة التدريب وادارة التطوع وإدارة الإعلام بالهلال الأحمر بمنطقة الباحة دورة إسعافية بالقسم النسوي بسجن الباحة صباح اليوم إستفاد منها عدد من موظفات ومشرفات السجن وكذلك عدد من السجينات .

وأضاف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن الدورة نفذتها الهيئة بالتعاون مع المدربة المعتمدة لدى الهيئة والمتطوعة للتدريب بمنطقة الباحة.

ضمن برنامج الأمير نايف للاسعافات الاولية وأن الدورة بدأت اليوم …تضمنت الدورة تدريب عملي وشرح نظري للمتدربات لاكتساب أساسيات إسعاف المرضى والمصابين في جميع الحالات الطارئة والمحافظة على الحياة.

كما تم تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في حالة التعرض لحالة طارئة .

وقال الزهراني أن هذه الدورات مستمرة ضمن برنامجها المعد حتى تغطى كافة الجهات المستهدفة من البرنامج بما يصنع مجتمع مثقف ومشارك إيجابي في الخدمات الصحية والاسعافية.