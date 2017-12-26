الحوثيون يلجؤون للقناصة للانتقام من ” تعز ” اليمنية

فهمي محمد(صدى):

تستمر ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في نشر القناصة في محيط الحيمة بمحافظة تعز اليمنية، بعد أن منع الأهالي عناصر الميليشيا من اقتحام المنطقة، لاعتقال قيادات في حزب المؤتمر الشعبي رفضوا إعلان الولاء للحوثي.

وقالت مصادر، ميليشيات الحوثي منعت دخول السيارات إلى المنطقة، كما استهدفت المدنيين الذين لم يرضخوا لمطالبهم وينزحوا خارج المنطقة.

ومارست ميليشيا الحوثي بحق آلاف الأسر في ريف تعز ومنطقة الحيمة بمديرية التعزية شمالي المحافظة التهجير القسري والنزوح الجماعي، جراء القصف والحصار المتواصل.

وفي المقابل شنت مقاتلات التحالف العربي، غارتين على مواقع لميليشيات الحوثيين بالمنطقة ليل الاثنين، وعاودت الثلاثاء استهداف تجمعات و تعزيزات المتمردين.