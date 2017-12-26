” أبا الخيل ” : ضبطنا المعتدين على مراسل ” يا هلا “

نايف السالم(صدى):

أعرب المتحدث الرسمي لوزراة العمل والتنمية عن أسفه الشديد لما حدث لمراسل برنامج ” ياهلا ” يوم أمس من اعتداء أسفر عن إصابته بجروح عميقة .

وأشار ” أبا الخيل ” خلال حواره لبرنامج ” يا هلا ” المُذاع على قناة روتانا خليجية ، إلى أن هذا الحادث تسبب في تحقيق استفادة كبيرة للمسؤولين من خلال الاتفاق على وضع مفتشين دائمين في بعض المجمعات ، بالإضافة إلى حملات تفتيشية مستمرة مع وجود تنسيق أمني دائم مع الداخلية فيما يتعلق بمتابعة الوافدين العاملين بالأسواق .

ولفت المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية إلى أنه تم القبض على الأشخاص المعتدين وإحالتهم إلى مراكز الشغب بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة عصر اليوم لتلقي الجزاءات اللازمة بحقهم .

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