حبس ضابط إماراتي وسودانية بتهمة التجسس لصالح إيران

أبوظبي(صدى):

حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بالسجن على ضابط إماراتي بعد تورطه في عمليات تجسس لصالح إيران.

وحكمت المحكمة على الضابط البالغ من العمر 28 عامًا، بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة نقل معلومات عسكرية سرية إلى عملاء إيرانيين يعملون في السفارة الإيرانية في أبوظبي.

كما أصدرت المحكمة، حكم بالسجن على امرأة سودانية الجنسية، تبلغ من العمر 46 عامًا، بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات والترحيل، وذلك بتهمة مساعدة الضابط الإماراتي في نقل المعلومات السرية للعملاء الإيرانيين.