” أرامكو الطبي ” يعلن عن 9 وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفاد مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كلّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأوضح المركز، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم.

وفيما يلي أبرز المركز، والوظائف المتاحة على مسمى:

1- طبيب جراحة الفم والوجه والفكين.

2- أخصائي طب الأسنان الاصطناعية.

3- أخصائي اللثة.

4- طبيب أسنان الأطفال.

5- طبيب أسنان عام.

6- أخصائي اللبية.

7- أخصائي معالج الأسنان.

8- مساعد طبيب الأسنان.

9- منسق البرنامج.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا.