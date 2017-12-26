مدير الإدارة العامة للتغذية بالسجون يطمئن على تغذية النزلاء بمنطقة عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

بتوجيه من سعادة مدير عام السجون قام مدير الإدارة العامة للتغذية بالمديرية العامة للسجون العميد عامر بن ظافر القحطاني بزيارة لسجون منطقة عسير وتفقد سير العمل في شعبة التغذية بسجون منطقة عسير والاجتماع مع الشركة المشغلة لعقد الاعاشة المطهية.

وكذلك الشركة المشغلة لعقد البوفيهات والبقالات الخاصة بالنزلاء وقد حضر الإجتماع عموم العاملين في أقسام التغذية بسجون المنطقة ومناقشة المواضيع التي تهم الطرفين وتطبيق بنود عقد التشغيل وتغطية عموم السجون المشمولة بالعقد في تقديم الاعاشة المطهية للنزلاء والنزيلات وتشغيل البوفيات في عموم سجون المنطقة وفق معايير الجودة والسلامة الصحية وذكر مدير شعبة التغذية بسجون عسير الرائد ناصر القحطاني بأن الاجتماع كان مثمر للغاية بحضور مندوبي شركة الدرع وشركة الهناء والعاملين بأقسام التغذية والوصول إلى توصيات مهمة هدفها تقديم التغذية السليمة والصحية للنزلاء والنزيلات والاهتمام بذلك.

وقد أشاد مدير الإدارة العامة للتغذية بدور مدير السجون بمنطقة عسير على المتابعة ودعم شعبة التغذيه للقيام بعملها.