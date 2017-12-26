بلدية المجمعة تغلق مطعم يشتبه في تسببه بتسمم غذائي لـ 5 أشخاص

عادل الحربي(صدى):

أعلنت بلدية المجمعة، اليوم الثلاثاء، إغلاق أحد مطاعم الوجبات السريعة للاشتباه في تسببه في حالات تسمم غذائي لـ ” 5 ” أشخاص، أدخلوا علي إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم أمس الأول.

ونفت البلدية ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالات تسمم غذائي بأعداد كبيرة في هذه الحادثة، وبينت أن ما تم رصده من الجهات المختصة عن حادثة التسمم الغذائي وحسب التقارير الأولية 5 حالات تخضع للتحليل المخبري.

كما أوضحت أنها قررت بشكل فوري الإغلاق الاحترازي للمطعم في حينه، حتى انتهاء التحاليل المخبرية، والتأكد من ثبوت حالات التسمم مخبرياً من الجهات المختصة، مشيرة إلي أنها لن تتهاون في الحفاظ على سلامة المواطن، وتطبيق كافة الإجراءات النظامية.