” الخضيري ” يحذر من بائعي الوهم على ” سناب شات “

حمود العنزي(صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، من الانسياق خلف الدعايا الكاذبة لبعض بائعي الوهم كما أطلق عليهم ، ممن يعلنون عن أدوية لعلاجات مختلفة دون معرفة مصدرها .

ونبه المواطنين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” ينتشرفي السناب بيع للوهم وتسويق كاذب لبعض العلاج عبرمجاهيل لا يعرف عنهم أي علم ولا شهادات سوى ما يطلقونه على انفسهم من القاب وهمية كاذبة مثل سعادة المستشار وخبيربالصحة! وخبيربالاسماك وبالاطعمة العضوية ومدرب غوص ومحامي ومستشار اسري ومحامي وبائع بليلة فلا تصدقوهم لئلا يأكلو أموالكم ” .