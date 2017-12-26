” المسند ” يحذر من تغير درجات الحرارة في عدد من المناطق

سالم المطيري(صدى):

حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، من اختﻻف درجة الحرارة في المدينة نفسها بين مكان وآخر إلى بضع درجات مئوية، وأن أحيانًا قد يصل الفرق إلى نحو 5 درجات مئوية في محيط بضع كيلومترات فقط.

وأضاف ” المسند ” ، على حسابة الرسمي على موقع اللتواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن المناطق المنخفضة في المدينة في الصباح الباكر، ووفي حالة سكون الرياح، قد تكون أبرد من المرتفعات، وذلك لأن الهواء البارد أثقل من الحار؛ لذا فإنه يتجمع في الليل لاسيما عند الفجر في المطامن والمنخفضات، وهذا يفسر تكون الصقيع في الأراضي المنخفضة، لذا لا يُنصح أن يكون المبيت في البر في المطامن دائماً.