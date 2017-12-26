فريق طبي بتخصصي الطائف ينجح في إعادة تحرير الأمعاء لشاب

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نجح فريق من الأطباء بقسم الجراحة العامة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في تحرير أمعاء شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، لحالة تعتبر نوعية.

حضر هذا الشاب بحالة مغص بطني، وانتفاخ شديد، استدعيا تدخل فريق جراحة الجهاز الهضمي، بقيادة استشاري الجراحة العامة، الدكتور خالد الشعلان، وتم الاستكشاف، وتبين وجود حالة نادرة تسمى ” انفتال والتواء ألمعي ” ، بمقدار 260 درجة، تسبب في انسداد الأمعاء.

وتم عمل اللازم، وتحرير الأمعاء، واستئصال الجزء المعطوب، وإعادة التوصيل بشكل طبيعي، وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.