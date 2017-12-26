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مديرية الجوازات تؤكد حقيقة شمول تطبيق رسوم للمرافقين على الجمعيات الخيرية

مديرية الجوازات تؤكد حقيقة شمول تطبيق رسوم للمرافقين على الجمعيات الخيرية
عادل الحربي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء ، عن تطبيق رسوم للمرافقين والتابعين بالجمعيات والمكاتب الخيرية التابعة للقطاع غير الربحي ، بما في ذلك جمعيات تحفيظ القرآن الكريم .

وأشار الحساب الرسمي لإدارة الجوازات عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” إلى القرار ، حيث نشر صورة لإنفوجراف يوضح بدء تطبيق استحصال المقال المالي عن المرافقين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص ، معلقًا عليها ” تطبيق رسوم المقابل المالي للمرافقين والتابعين يشمل جميع القطاعات بما فيها الجمعيات والمكاتب الخيرية ” .

 


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