بالصور.. وزير الداخلية يفتتح مقر ومدرسة قوة أمن وحماية المرافق البحرية برأس تنورة

نايف السالم(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، مقر ومدرسة قوة أمن وحماية المرافق البحرية التابعة لحرس الحدود في رأس تنورة بالمنطقة الشرقية .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر القوة ، معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وقائد قوة أمن وحماية المرافق البحرية العقيد بحري مالك الشمري .

وفور وصول سمو وزير الداخلية عزف السلام الملكي ، ثم بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.