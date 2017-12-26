” ال قرين ” تقدم الشكر والعرفان لكل من قدم التعزية في وفاة هيف القحطاني

الرياض(صدى):

تتقدم أسرة ال قرين بجزيل الشكر والامتنان و التقدير و العرفان لاصحاب السمو الامراء واصحاب المعالي والسعادة ولكل من ضباط وافراد الحرس الملكي ،ضباط وافراد امن الدولة ، ضباط وافراد الشرطة العسكرية بالحرس الوطني ، ضباط وافراد وزارة الحرس الوطني ، ضباط وافراد مدارس الحرس الوطني العسكرية ،ضباط وافراد كلية الملك خالد العسكرية ولكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة كبير الاسرة وعميدها هيف بن علي بن قرين القحطاني.

ونسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم الشـر، و ان يحفظكم ذخرا و سندا كبيرا و عزيزا لنا ، نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن يجنبكم كل مكروه.

فقد كانت لتعزيتكم الرقيقة أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود و الوفاء .

نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه .

شكرا الله سعيكم وأعظم أجركم و جزاكم الله عنا خيـر جزاء .

وإنا لله وإنا إليه راجعون.