تريند جديد على تويتر لوقف سفر المواطنين إلى تركيا بسبب سوء المعاملة

أنقرة(صدى):

طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين بالتوقف عن السفر إلى تركيا بسبب سوء المعاملة التي يجدونها في المدن السياحية هناك، حيث قاموا بإطلاق هاشتاق جديد على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” يحمل اسم ” لا لسفر السعوديين لتركيا ” ، ليرووا من خلاله المواقف التي تعرضوا لها خلال زيارة اسطنبول.

وخلال ساعات، وصل الوسم الذي أطلقه السعوديون إلى المركز الرابع، حيث علق حساب شهير عبر الوسم قائلًا ” مؤيد وبقوة للوسم، لم أسافر لها ولن أسافر لأنهم لا يفقهون معنى السياحة شعب جاف في تعامله ولا تستطيع التفاهم معهم وكثرة المشاكل هناك، وقد ظهرت مقاطع مسجلة بكاميرات مراقبتهم عن عدم تقبلهم للسياح، لماذا أذهب لدولة تضمر لي الشر كوني عربياً قد كسر غرورهم ومرغهم في التراب ” .

واستطردت مغرد بالحساب قائلًا ” قد يسأل البعض كيف تحولت سياحة السعوديين الى تركيا العدوة.. السبب هم محمد العريفي وعايض القرني وعلي العمري ورقية المحارب.. مشاريعهم الفكرية الاخوانية هناك.. وبترويج من قناة الاخوان المسلمين “.

فيما علق مغرد آخر ” دعوة لمغردي السعودية لا لسفر السعوديين لتركيا ، الشباب السعودي لديه وعي مرتفع جدًا وهو صامل إذا أراد شيئًا طبقه “.

ولفت مغرد آخر إلى سوء معاملة الشعب التركي قائلًا ” تركيا دولة جميلة كمناظر لكن سيئة بالشعب اللي فيه.. تعاملهم دايم سيئ للسائح السعودي خاصة والعربي بشكل عام ” .