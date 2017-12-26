كشف تفاصيل انضمام محمد صلاح لريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء أن نادي ريال مدريد الإسباني يضع قائمة أولويات في تعاقداته خلال موسم الانتقالات الشتوية الذي اقترب، على رأسها ضم المهاجم المصري محمد صلاح وحارس مرمى جديد.

وأشارت صحيفة إسبانية، إلى أن الريال الذي يدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، يعاني منذ بداية الموسم الكروي الحالي من نقص تهديفي، لذا فإن التعاقد مع مهاجم يمثل أولوية له.

وأضافت أن ” الملكي ” يفكر في ضم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول المتألق، الذي سجل 20 هدفاً معه حتى الآن، حتى أن مدرب منتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، كان صرح بأن لديه معلومات حول رغبة ريال مدريد في ضم المصري.