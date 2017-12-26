معلمة بعسير تطلق مكتبة إلكترونية تضم ” 40 ” ألف كتاب

محمد بن طحيطح(صدى):

أطلقت المعلمة بالابتدائية الخامسة والعشرين بخميس مشيط خيرية شميلة ، مبادرة نوعية تعد الأولى من نوعها.

وأوضحت شميلة ، أن المبادرة تضمنت تطبيقا إلكترونيا يحتوي على مكتبة إلكترونية تضم بين جنباتها أكثر من 40000 كتابا منوعا ، وتهدف إلى تعزيز القراءة والاطلاع وتطوير القدرات الإبداعية والثقافية ، وإكساب الزائر ثروة لغوية عالية ، عطفا على أنه يخدم الطلاب والطالبات المشاركين في مشروع تحدي القراءة.

لافتة إلى أن المبادرة ستمكن الطالبات من القدرة على التلخيص والتعامل مع التقنية بشكل احترافي ، وتوفير الوقت والجهد والمال ، مع سهولة الوصول إلى التطبيق وتصفح الكتب الإلكترونية بكل يسر وسهولة ، مشيرة إلى أن التطبيق يحتوي على عدد من الأيقونات التي تمكن المتصفح من اختيار المناسب ، فيما يمكن تحميله من خلال المتجر الخاص بـ ” آبل ستور ” و ” قوقل بلاي ” .