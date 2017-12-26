إمارة المدينة المنورة تدشن مشروع شواطئ الحدود لذوي الاحتياجات

نايف السالم(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بينبع اليوم الثلاثاء، حيث شهد تدشين مشروع شواطئ الحدود لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، بالإضافة إلى قائد المنطقة لحرس الحدود اللواء بشير مفلح البلوي، ومحافظ ينبع مساعد السليم، فضلًا عن عدد من المسؤولين.

وأزاح سمو الأمير الستار عن افتتاح المشروع، منصتًا إلى شرح المسؤولين عن المرافق التي يحتويها، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة القرآن الكريم، وكلمة خطابية لقائد حرس الحدود وقيادات المملكة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي أن شواطئ ذوي الحاجة تخدم المهام الإنسانية في جانب عمليات البحث والإنقاذ، حيث توفر مسارًا خاصًا يتناسب مع حركة العربات المخصصة لهم، بالإضافة إلى تحديد المنطقة من الساحل ومن داخل مناطق السباحة وتجهيزها بأحدث الوسائل للأمن والسلامة، فضلًا عن اللوحات الإرشادية والتوعوية وبرج مخصص للمراقبة.

ولفت العقيد ” الحربي ” إلى أن طول الممر المخصص لسباحة ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ 60 مترًا، ويصل عرضه إلى 120 متر بمساحة غجمالية 503 متر، ليخصص منها جزءاً لسباحة الأطفال.