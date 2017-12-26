إدارة الدفاع المدني تبحث تفعيل منظومة السلامة بمكة

سعيدالعجل(صدى):

اجتمع مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي وبحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد عبدالله بن عيد القرشي مع مدير جامعة أم القرى الدكتور بكرى عساس حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع التالية.

– السلامة وجوانب التعاون لتفعيل منظومة السلامة

– الحماية المدنية بشأن تحليل المخاطر الطبيعية وموضوع التطوع

– التوعية بثقافة السلامة والوقاية من المخاطر

وقد اتفق الجانبان على تعزيز أواصر التعاون البناء علميا وتطبيقيا وتم الخروج بعدد من التوصيات أهمها تشكيل فرق عمل مشتركة لتتولى.