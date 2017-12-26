الإمارات وتشيلي تبدآن تنفيذ الإعفاء المتبادل من التأشيرات

أبوظبي(صدى):

بدأت حكومتا الإمارات وتشيلي تنفيذ مذكرة تفاهم بالإعفاء المتبادل من التأشيرات، والتي تم توقيعها في 12 نوفمبر 2017 بأبوظبي، ونصت على إعفاء مواطني البلدين من حملة جوازات السفر العادية، من شرط الحصول على تأشيرات السفر المسبقة.

وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عبر ” تويتر “: مع إعفاء تشيلي مواطني الدولة من تأشيرة السفر المسبقة، بلغ عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة 138 دولة، سمعة الإمارات والثقة في نموذجها يسهلان من مهمتنا في تسهيل انتقال مواطنينا عبر العالم.

يذكر أن جمهورية تشيلي تعد واحدةً من دول أميركا اللاتينية وتمتد سواحلها على المحيط الهادي بمسافة تقدر بنحو “4828” كيلومترًا وتُعَدُّ مدينة سانتياغو العاصمةَ الرسمية لها.