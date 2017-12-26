شاهد.. بداية قدوم الملك عبدالعزيز إلي مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تداول ؤواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور النادرة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، في أوائل قدومه إلى مكة المكرمة، بعد ضمه منطقة الحجاز للدولة السعودية.

وظهر الملك عبدالعزيز وهو يمتطي جواداً بعد خروجه من المسجد الحرام متوجهاً إلى دار الحكومة (الحميدية)، يرافقه جمع من حاشيته وحرّاسه، ويشار إلي أن الصورة أخذت بواسطة المصور المكي شفيق محمود عام 1343.

كما تظهر صورة أخرى الملك عبدالعزيز برفقة بعثته الطبية برئاسة الطبيب سالم هنداوي، بعد إجرائه عملية جراحية بالعين عام 1344هـ، فيما أبرزت الثالثة الملك عبدالعزيز أثناء خروجه من دار الحكومة ” الحميدية ” .