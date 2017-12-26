مدني طريف ينفذ جولات ميدانية للمنشآت الحكومية والأهلية

خالد الضبيبي(صدى):

نفذت إدارة الدفاع المدني ممثلة بإدارة الأمن والسلامة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، جولاتها الميدانية للمنشآت الحكومية والأهلية للتوعية بأهمية السلامة تحت شعار ” أهميه دور المختص بأعمال السلامة في المنشآت والدوائر الحكومية والأهلية “.

وأوضح مدني طريف، أن الهدف من الجولات هو تحقيق بيئة آمنة ومحصنة وخالية من المخاطر، والمحافظة على صحة وأرواح رواد المؤسسة والعاملين فيها، بالإضافة إلى المحافظة على الممتلكات الحكومية والمؤسسات الأهلية وسلامة البيئة المحيطة بها واعتماد المعايير الدولية في السلامة المهنية ونشر الوعي في السلامة.