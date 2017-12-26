بعد دراسة نجلها بأمريكا.. فضيلة العوامي: شكرًا لوطني السعودية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الدكتورة فضيلة العوامي متخصصة الطب النفسي، نجاح نجلها البكر عبدالله وتخرجه في كلية الهندسة بأمريكا، بعد أن سبقته هي بأسابيع في الحصول على الزمالة الأمريكية في علاج الإدمان.

وقالت الدكتورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : شكرًا لوطني السعودية الذي دعمني ودعم أبنائي في مسيرتنا العلمية.. لولا وطني السعودية لما كنت أنا ولاهم أي شيء “.

ويذكر أن الدكتورة فضيلة، استفادت من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وعادت بتفوق كبير لتخدم وطنها.