عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الثلاثاء، وقف نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية، بالإضافة إلى عدم التزامها بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقررت المؤسسة إيقاف الشركة عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على الموافقة بإعادة نشاط الصرافة، مؤكدة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.