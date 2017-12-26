اندلاع حريق في خط الزقوط – السدرة التابع لـ ” الواحة ” الليبية
اندلع حريق بخط نفط الزقوط – السدرة التابع لشركة ” الواحة ” الليبية الذي يصل بين الحقول في حوض مرادة وميناء السدرة النفطي، وتوجَّهت فرق الإطفاء التابعة للشركة إلى مكان الحريق مباشرة للتعامل مع الحادثة .
وقامت شركة ” الواحة ” بتحويل الإنتاج إلى خط السماح مباشرة، إلا أنَّ المؤسسة الوطنية للنفط تتوقَّع انخفاضًا في الإنتاج يتراوح بين 70 و 100 ألف برميل .
يذكر أن سبب الحريق لم يتم تحديده بعد، وتقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالتحقق من أسباب اندلاع هذا الحريق حاليًّا .
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