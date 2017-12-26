الخطوط السعودية تحصد جائزة أفضل منتجات الترفيه الجوي للأطفال

حمود العنزي(صدى):

نجحت الخطوط السعودية، في حصد جائزة التميز في حقيبة الترفيه الجوي للأطفال للمرة الثانية على التوالي، فئة ” المنتجات المفضلة للوالدين لعام 2017 ” ، التي تقدمها مؤسسة تيلي ويج Tillywig المتخصصة في تقييم منتجات الترفيه الخاصة بالأطفال على مستوى العالم.

وأشادت مؤسسة تيلي ويج في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت بتصميم الحقيبة التي تتميز بخفة الوزن ومرونة الاستخدام، ما يتيح للأطفال وضع متعلقاتهم الشخصية الصغيرة في الحقيبة، منوهة بابتكارية وجودة حقيبة “السعودية” الترفيهية التي تجذب المسافرين الصغار، وتلفت انتباههم طوال الرحلة بتصميمها ومحتوياتها المتنوعة كشخصيات ديزني الكرتونية المحببة لهم، والأنشطة الترفيهية والمهارية المتوفرة في الحقيبة، بجانب توزيع كتيبات تسلية مليئة بالألعاب الممتعة والألغاز المبتكرة والملصقات، وأقلام ملونة، ومحفظة للأطفال، بالإضافة إلى علبة بلاستيكية تحوي فرشاة أسنان ومعجون إلى جانب غطاء للعين.

وتعمل الخطوط السعودية بشكل متواصل لتطوير منتجاتها وتحسين خدماتها ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية لمواكبة أحدث تقنيات وسائل الترفيه الجوي للضيوف المسافرين على متن رحلاتها، وتولي الأطفال اهتماما خاصا لتكون رحلاتهم ممتعة ومريحة.

وتعتبر هذه الجائزة جزء يسير مما تقدمه الخطوط السعودية لضيوفها الصغار، بالإضافة إلى خدمات متنوعة كوجبات الأطفال الخاصة ، وساعات الترفيه عبر المحتوى الترفيهي الجوي ، إلى جانب تخصيص أماكن خاصة بالأطفال في صالات الفرسان.