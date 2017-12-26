مورينيو يرغب بضم لاعب يوفنتوس لـ مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن لاعب يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، سينتقل لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وذلك لتعزيز خط الهجوم للفريق الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الصيف المقبل.

وأشارت صحف أجنبية، أن المدرب البرتغالي، يبحث عن مهاجم ينافس بجانب الإسباني خوان ماتا، في ضوء غياب الثقة في الأرميني هنريك مخيتاريان.

وكان ديبالا قد وصل لنادي ” السيدة العجوز ” في صيف 2015 مقابل أكثر من 30 مليون يورو، وخلال هذين الموسمين سجل اللاعب الدولي 57 هدفاً وصنع 22 آخرين في 119 مباراة.