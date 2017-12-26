توتنهام ينتزع الفوز من ساوثهامبتون بخماسية يقودها ” كين “

نواف السالم(صدى):

تمكن لاعب توتنهام هاري كين من انتزاع لقب الفوز لفريقه ضد ساوثهامبتون اليوم الثلاثاء، حيث قام بتسجيل ثلاثية من أصل 5 أهداف للفريق مقابل هدفين للطرف الآخر تمكن خلالها من تحقيق رقم قياسي جديد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته العشرين .

وحرص ” كين ” على الاحتفال بهذا الإنجاز العظيم من خلال ” البوكسينج داي ” ، حيث أنه حطم الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب السابق آلان شيرر ، حيث قام ” هاري ” برفع رصيد أهدافه في 2017 إلى 39 هدفًا ، وهو ما جعله يتفوق على ” شيرر ” بـ26 هدفًا منذ 1995 .

وكان ” توتنهام ” قد حصد الفوز في مباراة اليوم من الدوري بخماسية قادها اللاعب ” كين ” بثلاثة أهداف في الدقائق 22 و 39 و 67 ، ليسجل سون هيونغ وديلي آلي الهدفين الآخرين في الدقيقتين 49 و 51 ، فيما سجل ” ساوثهامبتون ” هدفين لسفيان بوفال في الدقيقة 64 و دوشان تاديتش في الدقيقة 82 .

وبعد هذه الجولة ، نجح ” توتنهام ” في رفع رصيده إلى 37 نقطة ليقفز بها إلى المركز الرابع ، فما يتجمد رصيد ” ساوثهامبتون ” عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.