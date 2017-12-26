اتحاد الرياضات الجوية يطلق أول منصة رياضية إلكترونية

سعيد العجل(صدى):

وقع الاتحاد السعودي للرياضات الجوية وشركة علم اتفاقية تشغيل منصة الكترونية لتقديم جميع خدمات الاتحاد وكذلك ربطة مع الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة.

ووقع الاتفاقية نيابة عن سمو الامير تركي بن مقرن رئيس الاتحاد الدكتور/ مبارك السويلم نائب الرئيس وعن شركة علم الدكتور/ خالد الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم بحضور المهندس/ علاء الوهيبي مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للرياضة ، والأستاذ/ طارق الغنيم مدير إدارة المنتجات بشركة علم والأستاذ/ عبدالمحسن العبيد مدير قطاع الاتحادات بالشركة والأستاذ/ خالد الشنانه مدير التسويق ، والأستاذ/ سعيد النهدي مدير الحساب ، والأستاذ/ فهد القميع المدير التنفيذي للاتحاد.

وسوف تتيح هذه المنصة الالكترونية تقديم خدمات متعددة ولعلها من أهمها هو خدمة المسح الأمني الفوري بمجرد الدخول والتسجيل. حيث يسمح النظام بالاستمرار في تصفح الخدمات فقط للعضو الذي يجتاز المسح الأمني الالكتروني من خلال ادخال رقم الهوية الوطنية والتأكد من البصمة. لارتباط المنصة إلكترونياً بالجهة ذات الاختصاص بوزارة الداخلية. وهذه تعد من اهم الخدمات التي طالبت بها وزارة الداخلية .وتتيح المنصة كذلك الحصول على عضوية ورخصة الاتحاد حسب الشروط المخصصة لذلك واكتمالها مع خدمة الطباعة والتوصيل لأي مكان في المملكة.

وتهيء المنصة ربطا الكترونيا للأندية بالاتحاد وتقديم خدماتها من خلال المنصة. وكذلك تسجيل المعدات والطائرات الخاصة بكل طيار مع خدمة نقل الملكية وتسجيلها الكترونيا. وتحويل مستخدمي الطائرات الرياضية الخفيفة الكترونيا الى الجهة المختصة في الهيئة العامة للطيران المدني لإكمال إجراءاتهم . كما يتيح إكمال إجراءات الفسح الجمركي الكترونيا عن طريق الربط مع الجهة المختصة بطيران الأمن .كذلك الحصول على تراخيص الفعاليات والانشطة الكترونيا. وتقدم المنصة لجميع الطيارين في المملكة خدمة التسجيل في النظام عند بدء ممارسة اَي نشاط طيران مما يتيح معرفه موقع الطيار الكترونيا. ومساعدته اذا تعرض لحادث واحتاج للمساعدة والإنقاذ.

وهذه المنصة الالكترونية ستعطي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد والجهات المخولة إمكانية الحصول على التقارير الفورية عن عدد الاندية في المملكة ومواقعها وعدد أعضائها وأنواع الرياضات التي يمارسونها وعدد الطائرات وملكيتها وأماكن الطيران ، كما ستقدم معلومات عامة للمواطنين والمهتمين بالرياضات الجوية.

وسيصبح التسجيل من خلال المنصة الالكترونية الزاميا على جميع ممارسي الرياضات الجوية والطيران الخفيف في جميع أنحاء المملكة لأغراض أمنية وفنية وتنظيمية بحيث تصبح المنصة لاحقاً موجودة على تطبيقات الجوال.

علما ان المختصين في كل من الهيئة العامة للرياضة وشركة علم والاتحاد أمضوا عدة أشهر من الزيارات المتبادلة والاجتماعات التخصصية حتى الوصول للشكل النهائي للخدمات التي تؤديها المنصة الالكترونية . ويعد الاتحاد اول اتحاد رياضي ينجز منصة الكترونية للخدمات الرياضية التي يمارسها. وباكتمال اعمال هذه المنصة تصبح الرياضات الجوية في جميع أنحاء المملكة مرصودة ومتابعة الكترونيا سواء للطيارين او المعدات او أماكن الطيران.

كما أن إطلاق هذه المنصة حقق متطلبات وزارة الداخلية الأمنية وهيئة الطيران المدني الفنية والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الإدارية والتنظيمية.

ولقد أوضح الدكتور/ مبارك السويلم قائلاً:( بتوجهات سمو الأمير تركي بن مقرن رئيس مجلس إدارة الاتحاد وقعنا اتفاقية تنفيذ المنصة الإلكترونية مع شركة علم ، واعتبر هذه اللحظة تاريخية للرياضة بشكل عام وللرياضات الجوية بشكل خاص ، حيث أصبح بالإمكان تسهيل ممارسة الرياضات الجوية والطيران الرياضي الخفيف مع تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة. وكذلك تقديم خدمات إلكترونية مميزة وربطها مع الجهات ذات العلاقة لإنجازها ).

وأضاف السويلم ( مع اكتمال عمل هذه المنصة لن يصبح هناك ممارسين للرياضات الجوية خارج إطار النظام ، فكل ممارس للرياضات الجوية مُلزم بالتسجيل في هذه المنصة لأخذ الرخص والتصاريح اللازمة لتسجيل معداته وطائرته ).

وقدم السويلم الشكر للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية على دعمهم لإنجاز هذه المنصة الإلكترونية ولشركة علم على تعاونهم خلال الأشهر الماضية لإكمال هذا العمل. الذي نسأل الله أن ينفع به شبابنا من ممارسي الرياضات الجوية.