هيئة الرياضة تزود مقر بطولة الشطرنج بخدمات إعلامية متكاملة

ماجد محمد(صدى):

حرصت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ على إنشاء مركز إعلامي متكامل في المقر الذي يشهد بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج بمركز أبسك في الرياض ، بهدف تقديم الخدمات الإعلامية لجميع ممثلي وسائل الإعلام المرئية والإذاعية والمكتوبة ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية ووكالات الأنباء الدولية داخل وخارج المملكة .

وزودت الهيئة المركز الإعلامي الجديد بكافة التقنيات الخاصة بالتغطيات الإعلامية ، فضلًا عن توفير استوديو تلفزيوني مخصص للقنوات الفضائية و منطقة خاصة للمقابلات الإعلامية ، كما وفرت الهيئة مترجمين سعوديين للغات الأجنبية والفرنسية والروسية والإسبانية ، فضلًا عن استقطاب لاعبا الشطرنج الدوليان السابقان المهندس عدنان عصام الدين و الدكتور سليمان المحيا لخدمة اللاعبين ومعاونتهم من مختلف الجنسبات فيما يتعلق بالبطولة وقوانينها .

وخصصت اللجنة 7 حافلات حديثة لنقل الوفود من المشاركين في البطولة من اللاعبين والفنيين والإداريين والحكام والإعلاميين من الفنادق التي يقيمون بها إلى مقر البطولة ، حيث وضعت شعار البطولة على كل حافلة ، فضلًا عن إتاحة فرقة موسيقية تتواجد طيلة أيام البطولة بمنطقة الضيافة في المركز لتطرب آذان الحضور بمعزوفات سعودية وعربية عبر آلتي القانون والعود .