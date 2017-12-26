هيئة الرياضة تزود مقر بطولة الشطرنج بخدمات إعلامية متكاملة
حرصت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ على إنشاء مركز إعلامي متكامل في المقر الذي يشهد بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج بمركز أبسك في الرياض ، بهدف تقديم الخدمات الإعلامية لجميع ممثلي وسائل الإعلام المرئية والإذاعية والمكتوبة ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية ووكالات الأنباء الدولية داخل وخارج المملكة .
وزودت الهيئة المركز الإعلامي الجديد بكافة التقنيات الخاصة بالتغطيات الإعلامية ، فضلًا عن توفير استوديو تلفزيوني مخصص للقنوات الفضائية و منطقة خاصة للمقابلات الإعلامية ، كما وفرت الهيئة مترجمين سعوديين للغات الأجنبية والفرنسية والروسية والإسبانية ، فضلًا عن استقطاب لاعبا الشطرنج الدوليان السابقان المهندس عدنان عصام الدين و الدكتور سليمان المحيا لخدمة اللاعبين ومعاونتهم من مختلف الجنسبات فيما يتعلق بالبطولة وقوانينها .
وخصصت اللجنة 7 حافلات حديثة لنقل الوفود من المشاركين في البطولة من اللاعبين والفنيين والإداريين والحكام والإعلاميين من الفنادق التي يقيمون بها إلى مقر البطولة ، حيث وضعت شعار البطولة على كل حافلة ، فضلًا عن إتاحة فرقة موسيقية تتواجد طيلة أيام البطولة بمنطقة الضيافة في المركز لتطرب آذان الحضور بمعزوفات سعودية وعربية عبر آلتي القانون والعود .
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