الجمعية الخيرية بخميس مشيط توقع عقد شراكة مع مؤسسة آفاق

سعيد العجل(صدى):

وقعت الجمعية الخيرية بخميس مشيط عقد شراكة مع مؤسسة آفاق العراب للخدمات التجارية ” الخدمات الصحية ” للتعاون والتنسيق المشترك في مجال الخدمات الصحية .

هذا وقد قام بتوقيع العقد عن الجمعية الخيرية فضيلة الشيخ سعد بن علي العمري رئيس مجلس إدارة الجمعية ، بينما قام بالتوقيع عن مؤسسة آفاق العراب د . فرج أحمد الشاهين المستشار العام للمؤسسة .

هذا وتنص المذكرة على تقديم البطاقات الصحية لمستفيدي ومنسوبي الجمعية وكذلك تقديم الرعاية الصحية لهم عن طريق زيارت متبادلة للمسؤولين لعرض هذه الخدمات الصحية ، إضافة إلى تنظيم عدد من اللقاءات والندوات التثقيفية بين الطرفين .

الجدير بالذكر أن هذه المذكرة تكون سارية لمدة عام ميلادي يتم تجديدها تلقائياً لمدد متماثلة أو حسب اتفاق الطرفين .