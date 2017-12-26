الهاجري يزور قطاعي خيبر و بلقرن و يكرم المتفوقين

سعيد العجل(صدى):

كرم مدير التعليم بمحافظة بيشة أ. نايف الهاجري الطلاب المتفوقين في قطاعي خيير و بلقرن لدى زيارته للقطاعين أمس الاثنين و اليوم الثلاثاء يرافقه عدد من قيادات إدارة التعليم و مديرا المكتبين .

و زار مدير التعليم أمس مكتب التعليم بخيبر و كرم طلاب مدرسة أبوأيوب الأنصاري و تجول في معرض الأنشطة يرافقه مدير مكتب التعليم بخيبر أ.محمد سعد الشهراني.

و في صباح اليوم الثلاثاء زار مدير التعليم مدرسة أبوموسى الأشعري ببلقرن رافقه مدير مكتب التعليم أ. بريك الشمراني .

كما حضر حفل تكريم الطلاب المتفوقين ببلقرن في مدرسة أبوعبيدة عامر بن الجراح بآل سليمان.

رافق مدير التعليم في الجولتين أ. ناجي السبيعي المتحدث الرسمي لتعليم بيشة و أ. عبيد حمود الشهراني مدير التوجيه و الإرشاد و أ. عبدالله ضافي مدير قضايا شاغلي الوظائف التعليمية و المهندس سلطان القرني من شؤون المباني و أ. علي بن حمصة.