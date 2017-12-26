نورة شنار: الممارسات اللاأخلاقية في أعياد الميلاد طالت قطر في عهد ” الحمدين “

علي القحطاني(صدى):

كشفت الكاتبة نورة شنار عن الممارسات اللاأخلاقية التي باتت دويلة قطر الإرهابية تنساق خلفها للمرة الأولى في عهد تنظيم ” الحمدين ” .

ونشرت ” شنار ” صورة لمتجر قطري يبيع الخمور احتفالًا بأعياد الميلاد عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، وعلقت عليها قائلة ” الشعب القطرى المسلم يرفض الممارسات اللاخلاقية في عيد الميلاد وتميم وحمدين وصلوا الى مرحلة يساقون فيها كالنعاج يقف دورهم عند نهب أموال الشعب القطري وتمويل الإرهاب ، هذه النهاية المتوقعة للمجرمين ” .