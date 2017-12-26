خيرية العيون تستهدف 3000 مستفيد من ” بطانية الشتاء “

نايف السالم(صدى):

أطلقت جمعية العيون الخيرية أمس، حملة ” بطانية الشتاء ” ، التي تهدف لتوفير 3000 بطانية للمستفيدين لتقيهم برد الشتاء، بشراكة مجتمعية مع مجموعة فينا خير التطوعية وفريق العيون التطوعي ونادي الحي للبنين بالعيون، وتستمر لمدة 10 أيام .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن محمد الحسين، أن الحملة تأتي امتداداً لبرامج الجمعية المتنوعة التي تسعى إلى تفعيلها بالشكل المأمول، لافتاً إلى أن الحملة شهدت تفاعلاً من الأهالي وفي وسائل التواصل الاجتماعي، مثمناً عطاء الأهالي والجهات الداعمة و المشاركة لمبادرة الجمعية التي تساهم في مساعدة المحتاجين ووقايتهم من الأجواء الباردة.