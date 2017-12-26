الجوازات تنفي إلغاء تصاريح السفر إلى العراق

حمود العنزي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، على عدم صحة ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء تصاريح السفر للعراق،حيث تستقبل الجوازات طلبات السفر، فيما ترفض المنافذ السفر إلا بتصريح رسمي.

وكانت الجوازات قد حذرت من قبل أن النظام سيطبق بحق من يسافر إلى العراق بدون تصريح رسمي.

ويذكر أن الأنظمة في المملكة تمنع سفر المواطنين إلى العراق في الوقت الراهن إلا بتصريح سفر من إدارات الجوازات، حيث لا زال العمل مستمراً في خدمة حجز المواعيد الالكترونية، عبر منصة ” أبشر ” لإصدار تصريح سفر المواطنين إلى العراق.