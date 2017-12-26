فرص مغرية للاستثمار في عام 2018

عادل الحربي(صدى):

قالت نانيت هيشلر فايديرب، المدير العام لوحدة إدارة الثروات الدولية في بنك ” كريدي سويس ” ، إن لدى الأسهم فرصاً عديدة، فهي كفئة أصول، من الأغلب أن تمنح أفضل مزيج بين المخاطر والعوائد مقارنة مع الأصول الأخرى.

وأشارت ” هيشلر فايديرب ” ، إلى أن هناك نظرة متفائلة حيال العقار أيضاً، باعتباره بديلا ممتازاً عن الدخل الثابت وضمن الاستثمارات البديلة.

وتابعت: أن ” ضمن الأسهم، نرى أن الطلب سيكون على active investment بدلا من Passive investment، وأفضل طريقة للاستثمار في الأسهم بالنسبة لنا، هي الاستثمار بناء على الأنماط الاقتصادية والاجتماعية للسوق.

وحول العملات غير الرئيسية، أكدت نهتم بالكرونا السويدية، أولا لأن قيمتها منخفضة إلى حد كبير، وثانيًا، لأن الاقتصاد السويدي مرتبط كثيرًا بمنطقة اليورو، بالتالي، صدور أخبار اقتصادية إيجابية من منطقة اليورو يؤثر إيجابًا على السويد، ما سيمكن البنك المركزي من رفع معدل الفائدة فوق مستوى الصفر، ما يرفع قيمة العملة، كذلك الزلوتي البولندي مثير للاهتمام أيضًا بسبب ارتباط الاقتصاد البولندي بالأوروبي ولدى العملة البولندية إمكانيات جذابة.