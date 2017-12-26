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عبدالله بالخير يفاجئ جمهوره بعمل فني جديد في 2018

عبدالله بالخير يفاجئ جمهوره بعمل فني جديد في 2018
نورة الشهري(صدى):

يستعد الفنان الإماراتي عبدالله بالخير لطرح مفاجأة فنية جديدة لجمهوره بمناسبة احتفالات بداية عام 2018 المقبل .

ونشر ” بالخير ” مقطع فيديو ترويجي لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، وعلق عليه قائلًا ” الحدث الجديد في السنة الجديدة 2018 ” ، ولم يفصح عن بقية تفاصيل العمل الفني الذي حرص على التكتم عليه ليثير الجدل بين الجمهور .

وكان الفنان الإماراتي قد أعلن مسبقًا عن طرحه خلال الفترة المقبلة لأحدث ألبوماته الفنية تحت مسمى ” الموناليزا ” ، والذي أكد أنه يضم مجموعة غنائية متنوعة يراهن على تحقيقها نجاحًا مميزًا بالتعاون مع كبار شعراء الخليج .


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