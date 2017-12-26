59 % نسبة الاختراقات الإلكترونية خلال 5 أشهر بالمملكة
نشر مركز الأمن الإلكتروني تقريرا قدم من خلاله نظرة عامة على التهديدات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1 يوليو وإلى 30 سبتمبر 2017.
وقال المركز إنه تم خلال الفترة المذكورة الاستجابة لـ 34 حادثة إلكترونية، وإصدار 113 تنبیھا بالتهديدات ومشاركتها مع جميع الجهات الحكومية والمنشآت الحيوية.
وأضاف: كان القطاع الحكومي أكثر القطاعات تهديدا بنسبة 65%، ثم قطاع الطاقة بـ 8%، وقطاع الاتصالات بـ 7% .
وبلغت نسبة الاختراق نسبة 59 % من إجمالي التهديدات الإلكترونية، ثم البرمجيات الخبيثة بنسبة 19%.
ياليل خبرني[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني فوق النص اخترقوووو اووف رقم كبير